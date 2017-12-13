Девушка депутата Рыбалки рассказала всю правду о его подарках

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Анастасия Байбородина рассказала о подарке, который ей сделал народный депутат Сергей Рыбалка.

Накануне были опубликованы фотографии Анастасии в центре Нью-Йорка на фоне рекламной плоскости с ее портретом. Сообщалось, что такой подарок ей сделал депутат от Радикальной партии Рыбалка.

Однако Байбородина утверджает, что такой сюрприз ей преподнесла мать: "Мне, конечно, приятно такое внимание СМИ, но любые претензии к моему мужу — полный абсурд. Фотографии — это был подарок моей мамы мне на день рождения. А что касается Сергея — он подарил айфон", — сообщила она на своей странице в Facebook.

Анастасия в ответ на массовые комментарии ответила, что "пошлость и зависть — не самые достойные чувства".

"Пусть лучше общество переживает по поводу нереальных трат некоторых коррумпированных политиков или прокуроров, которые ни дня не работали в бизнесе, а только душат и уничтожают чужой. И некоторым комментаторам должно быть стыдно. Пошлость и зависть — не самые достойные чувства. Лучше подумайте, что вы сделали для своих любимых и для своей страны", — возмущена Байбородина.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко высказал возмущение информацией о подарках депутата: "Размещение моим коллегой Сергеем Рыбалкой видеобордов в Нью-Йорке — это полная ерунда. И очень плохая реклама для нашей команды, я о такой не просил!"