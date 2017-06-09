наверх
10.03.201801:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Общество

    Жебривский выделил миллион гривен на исследования древней истории Донбасса

    (обновлено: )11701
    Губернатор Донецкой области Павел Жебривский анонсировал конкурс минигрантов на создание ТВ-программ, написание исторических очерков и публицистических материалов по истории региона.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский дал поручение в течение двух недель разработать положение о конкурсе минигрантов на создание ТВ-программ, написание исторических очерков и публицистических материалов, которые касаются древней истории Донбасса.

    Читайте также: Уже не Украина, но еще не Россия: что происходит в экономике Донбасса

    "Миллион гривен выделяю на исследования древней истории Донетчины. Хочу преодолеть мифы, которые насаждались на этой земле в течение десятилетий (а то и веков!), о том, что до Екатерины-блудницы здесь было дикое поле. Нужно окунуться в древнюю историю этого края, и тогда величественные курганы, которыми покрыта эта земля, нам расскажут: когда территории Московии еще были покрыты зарослями, здесь уже развивалось скотоводство, ремесла, земледелие. Уверен знать свой край — одна из основных потребностей жителей Донецкой области", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

    Пост Павла Жебривского в Facebook

    Для отбора будет создана конкурсная комиссия, в состав которой обязательно войдут представители общественности. "Оценим эффективность и востребованность конкурса. И при необходимости — повторим то и увеличим финансирование", — резюмировал губернатор.

    Ранее глава МИД Павел Жебривский сообщил, что у США есть "очень креативные решения" по формату своего участия в урегулировании конфликта в Донбассе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине