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    В полиции прокомментировали столкновения перед концертом Билык в Одессе

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (594)

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    Перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба. Активисты, выступающие против концерта, обвинили полицию в провокациях и избиении.
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Думская.net

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Никаких провокаций со стороны правоохранителей, которые привели бы к столкновениям перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе, не было, заяви советник начальника Главного Управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

    Столкновения перед концертом Ирины Билык в Одессе. Видео
    Канал на Youtube Пушкинская.net
    "Докажите, что она пророссийская". Столкновения перед концертом Билык

    В четверг, 8 июня, перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба. 

    Смотрите также: Выступление Билык в Одессе с протестами, яйцами и задержаниями

    "Переговорил с десятом свидетелей и активистов, с журналистами, которые работали на месте событий, ни один не понимает заявлений (Сергея) Стерненко (экс-лидер местной ячейки "Правого сектора" — Ред.) относительно провокаций. Но факт есть факт, я видел собственными глазами юшку из носа у парня, отвел глаза на минуту и на тебе", — написал Форостяк на своей странице в Facebook.

    "Почему люди делают вид, что не понимают, что это не Форостяк или там Головин позволяют или отменяют концерты, или бросают яйца в посетителей заведений, а совсем другие люди… Ну что же, продолжайте делать вид, чем это закончится очевидно — ничем", — добавил он.

    Facebook Руслана Форостяка
    Комментарий Руслана Форостяка

    Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России самолетом из Москвы. Позже к заведению прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы. Митингующим также раздавали пиццу.

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