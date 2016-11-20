Москаль: следствие по Майдану фактически ничего не сделало

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль обещает обнародовать материалы Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию преступлений во время Революции достоинства, которые продемонстрируют бездеятельность следствия.

По словам Москаля, руководителя департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка не интересует реальный фактаж преступления на Майдане.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

"Меня вызывают на допрос по поджогу Дома профсоюзов 19 февраля 2014. Подробный отчет по этому преступлению ВСК направила в ГПУ еще 15 мая 2014г. Там все четко расписано, приведены конкретные фамилии силовиков, которые на время передачи отчета ВСК в Генпрокуратуру еще находились в Украине. И кого из них задержали и осудили? Никого! Докладываю господину Горбатюку, что я в отличие от него лично был на Майдане с начала и до конца, профсоюз не поджигал, сам едва спасся оттуда 19 февраля. А сожженный Дом до сих пор стоит в центре Киева, как символ бездеятельности следствия", — написал Москаль на своей странице в Facebook.

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Он подчеркнул, что 5 декабря придет на допрос. При этом глава ОГА настаивает на том, чтобы следствие предоставило "хоть о какие-то реальные результаты следствия". "Иначе к третьей годовщине Революции достоинства начну публиковать материалы ВСК, которые покажут, что следствие фактически ничего не сделало", — отметил Москаль.

"Главное то, что г-на Горбатюка не интересует фактаж по поджогу Дома профсоюзов, он хочет, чтобы я "сдал" свои источники информации. Однако сообщаю, что, во-первых, народный депутат (а я возглавлял ВСК именно в этом статусе) по закону имеет право не раскрывать источники информации. А, во-вторых, ни один оперативник никогда не сдаст людей, которые дают ему инсайдерскую информацию. А если сдаст — то грош ему цена!" — заявил он.

"Еще раз повторяю, что ВСК дала ответы на все вопросы о преступлениях во время Революции достоинства. И если до сих пор нет результатов, то вопрос к следствию. Хочу напомнить, что господин Горбатюк в 2004 году расследовал инспирированное уголовное дело против оппозиционера Давида Жвании, в 2011 году под непосредственным руководством Рената Кузьмина вел уголовное дело против Юлии Тимошенко, а во время Революции достоинства, когда все сознательные граждане стояли на Майдане Независимости, работал в Генпрокуратуре Пшонки. Так может претензии, почему до сих пор никто из преступников не осужден, нужно предъявлять к нему, а не ко мне?" —добавил Москаль.

Ответственность за смерть более 100 человек на Майдане власти возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают причастность к убийствам.

Ранее сообщалось, что ГПУ допросила президента Петра Порошенко по делу о преступлениях на Майдане.