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    В Украину идет потепление

    (обновлено: )1356
    Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в воскресенье практически без осадков. На Закарпатье температура поднимется до +14 градусов. В Киеве ветрено, без осадков, днем +5...+6 градусов.
    Осень в Киеве
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В воскресенье, 20 ноября, температура в Украине будет колебаться от 0 до +14 градусов, ожидается сильный ветер, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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    "В воскресенье будет достаточно тепло, +4… +9; выше на юге и западе до +10…+12, а на Закарпатье до +14 градусов. Традиционно свежее будет на северо-востоке: Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская область, 0…+4 градусов", — сообщила Наталья Диденко.

    По ее прогнозам, в воскресенье будет практически без осадков, но облачно.

    В Киеве, как сообщает Диденко, пасмурно, ветрено, без особых осадков, днем +5…+6 градусов.

    На следующей неделе похолодает "на пару градусов", по утрам ожидается гололедица.

    Напомним, 29-30 октября циклон с севера Европы принес в Украину ухудшение погоды: прошли дожди, местами с мокрым снегом. Ветер усилился до штормовых значений. Неделю назад на страну обрушились снегопады. Сотни населенных пунктов были обесточены. 

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