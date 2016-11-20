В Украину идет потепление

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В воскресенье, 20 ноября, температура в Украине будет колебаться от 0 до +14 градусов, ожидается сильный ветер, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В воскресенье будет достаточно тепло, +4… +9; выше на юге и западе до +10…+12, а на Закарпатье до +14 градусов. Традиционно свежее будет на северо-востоке: Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская область, 0…+4 градусов", — сообщила Наталья Диденко.

По ее прогнозам, в воскресенье будет практически без осадков, но облачно.

В Киеве, как сообщает Диденко, пасмурно, ветрено, без особых осадков, днем +5…+6 градусов.

На следующей неделе похолодает "на пару градусов", по утрам ожидается гололедица.

Напомним, 29-30 октября циклон с севера Европы принес в Украину ухудшение погоды: прошли дожди, местами с мокрым снегом. Ветер усилился до штормовых значений. Неделю назад на страну обрушились снегопады. Сотни населенных пунктов были обесточены.