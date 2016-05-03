Полиция будет нести службу в усиленном режиме до 10 мая - Шкиряк

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Правоохранители будут нести службу в усиленном режиме до 10 мая, так как не исключают провокаций в ходе мероприятий 8 и 9 мая, заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

Ранее Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Девятое мая также остается государственным праздником — Днем Победы над нацизмом. Порошенко ранее заявлял, что "8 и 9 мая объединяют страну".

"Подразделения МВД, Нацполиции, Нацгвардии, ГНСУ и ДСНС находятся в круглосуточном усиленном режиме несения службы, минимум до 10 мая на территории всей Украины. Благодаря высокопрофессиональной и эффективной работе правоохранительных органов 2 мая, в Одессе все прошло спокойно. Но никто не расслабляется, рука всегда на пульсе. Впереди 8-9 мая. В эти даты не исключены очередные попытки провокаций… И это касается не только Одессы, но и других регионов Украины", — написал Шкиряк.

Он также отметил, что правоохранители готовы к таким вызовам и готовы реагировать на любые попытки дестабилизации.

В понедельник в Одессе на Куликовом поле прошел траурный митинг по случаю второй годовщины трагических событий 2 мая. Полиция Одессы с 30 апреля перешла на усиленный режим, в городе на праздники патрулируют все районы около 3 тысяч правоохранителей.

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Ранее в Одессе неизвестные сообщили о заминировании Куликово поля. Правоохранители провели проверку территории площади, где был запланирован митинг, и взрывчатку не нашли. Также правоохранители сообщили о задержании 2 мая в Одессе около 40 человек.