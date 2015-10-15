Спецкор рассказал о ценах на продукты в ЛНР

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. В Луганске работают процентов 90% от "довоенного" количества магазинов. Характерная особенность – открыты не все торговые залы, а только часть, как в известной сети "Абсолют". Популярностью пользуются супермаркеты "Народный", открытые на базе бывших "АТБ", рассказывает корреспондент РИА Новости Украина Евгений Стримов.

По словам местных жителей, с бытовой химией, косметикой, товарами для дома и подобными товарами проблем нет – были бы деньги.

"Я как посмотрю на цены в Украине, так просто скулю – такая разница. Десяток яиц в Луганске, если переводить с рублей в гривны, стоит 28 гривен, в каталогах вижу – 13-15. Мясо здесь – 170, там – 90-100. Молоко – 16, там – 9-10. Но это еще не самое страшное. Хотел купить себе планшет (планшетный компьютер – ред.), посмотрел в Луганске – 3 тысячи гривен самый простенький. В Украине такой стоит около 1 200 гривен", – рассказал местный житель Роман.

По словам местных жителей, цены в самопровозглашенной республике очень высокие, но в тоже время активно борются с коррупцией.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. С начала конфликта погибли по меньшей мере 8050 человек, сообщил 29 сентября помощник генерального секретаря ООН Иван Шимонович. По информации начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игоря Воронченко, потери ВСУ с начала проведения военной операции составили 1915 человек.

Смотрите фотоленту: Отвод техники ЛНР от линии разграничения в Луганской области

Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Во вторник, 29 сентября, состоялось парафирование соглашения об отводе в Донбассе вооружений калибром менее 100 миллиметров. Соглашение оформлено в виде дополнения к комплексу мер от 12 февраля 2015 года. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик также заявил, что подгруппа по политическим вопросам по Украине будет встречаться в октябре каждую неделю.

Смотрите фотоленту: Отвод украинских танков в Луганской области

Власти ЛНР 3 октября приступили к отводу от линии соприкосновения в Донбассе вооружений калибром до 100 миллиметров. Власти ДНР заявили, что намерены начать отвод вооружений во второй половине октября. Процесс отвода разделен на два этапа и продлится 41 сутки. Перед началом практической фазы стороны передали представителям ОБСЕ списки вооружения и техники, которая будет перемещена в определении районы на расстояние не менее 15 километров от линии соприкосновения.