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    Порошенко обещает прозрачный суд над виновниками трагедии в Константиновке

    Тема:

    Трагедия в Константиновке (50)

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    Никто никого не покрывает: если офицер допустит снижение военной дисциплины, если офицер допустил, что его подчиненные употребляли алкогольные напитки, если он позволил выезд боевой техники, суд будет прозрачный, заявил президент.
    На месте ДТП в Константиновке. Архивное фото
    @Dbnmjr

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко пообещал прозрачный суд над виновниками трагедии в Константиновке Донецкой области, где в результате ДТП с участием военнослужащих погибла 6-летняя девочка.

    Военные ВСУ совершили ДТП в Константиновке, в результате погиб ребенок. Видео
    SputnikTV на YouTube
    Военные ВСУ совершили ДТП в Константиновке, в результате погиб ребенок

    "Никто никого не покрывает: если офицер допустит снижение военной дисциплины, если офицер допустил, что его подчиненные употребляли алкогольные напитки, если он позволил выезд боевой техники, если этот выезд боевой техники, который привел к жертвам среди мирного населения, где погиб ребенок, пострадала женщина, сразу же в тот же день там был главный военный прокурор по моему приказу… немедленно были арестованы виновники. Суд будет прозрачным", — сказал Порошенко в интервью украинскому телеканалу ICTV в субботу вечером.

    В понедельник, 16 марта, в Константиновке двое военнослужащих одной из воинской частей Вооруженных сил Украины не справились с управлением бронемашины и совершили наезд на пешеходов. В результате происшествия погибла девочка 2008 года рождения. Сопровождающая ее родная тетя, 1976 г. р., получила травмы различной степени тяжести, однако грудной ребенок женщины, 2015 г. р., не пострадал. Женщина госпитализирована в местную больницу. Виновники ДТП были задержаны и переданы военной прокуратуре.

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    На месте ДТП начался стихийный митинг, позже беспорядки были зафиксированы и в других районах города. В частности, сообщалось о беспорядках возле казарм военнослужащих украинской армии.

    Смотрите фотоленту: На месте аварии с участием БМД в Донецкой области

    Позже зачинщики беспорядков были задержаны. До 1 апреля дело о ДТП в Константиновке будет передано в суд.

     

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