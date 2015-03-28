Порошенко обещает прозрачный суд над виновниками трагедии в Константиновке

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко пообещал прозрачный суд над виновниками трагедии в Константиновке Донецкой области, где в результате ДТП с участием военнослужащих погибла 6-летняя девочка.

"Никто никого не покрывает: если офицер допустит снижение военной дисциплины, если офицер допустил, что его подчиненные употребляли алкогольные напитки, если он позволил выезд боевой техники, если этот выезд боевой техники, который привел к жертвам среди мирного населения, где погиб ребенок, пострадала женщина, сразу же в тот же день там был главный военный прокурор по моему приказу… немедленно были арестованы виновники. Суд будет прозрачным", — сказал Порошенко в интервью украинскому телеканалу ICTV в субботу вечером.

В понедельник, 16 марта, в Константиновке двое военнослужащих одной из воинской частей Вооруженных сил Украины не справились с управлением бронемашины и совершили наезд на пешеходов. В результате происшествия погибла девочка 2008 года рождения. Сопровождающая ее родная тетя, 1976 г. р., получила травмы различной степени тяжести, однако грудной ребенок женщины, 2015 г. р., не пострадал. Женщина госпитализирована в местную больницу. Виновники ДТП были задержаны и переданы военной прокуратуре.

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На месте ДТП начался стихийный митинг, позже беспорядки были зафиксированы и в других районах города. В частности, сообщалось о беспорядках возле казарм военнослужащих украинской армии.

Смотрите фотоленту: На месте аварии с участием БМД в Донецкой области

Позже зачинщики беспорядков были задержаны. До 1 апреля дело о ДТП в Константиновке будет передано в суд.