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    Общество

    На вече в Днепропетровске предприняты беспрецедентные меры безопасности

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    Вече в Днепропетровске за Коломойского (16)

    (обновлено: )127311
    Сообщается, что центральную площадь Днепропетровска стали готовить к предстоящему вече и концерту с утра субботы. Ближе к 17, когда все и началось, площадь оцепила милиция.
    Вече в Днепропетровске
    Facebook Оксаны Томчук

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В связи с информацией о подготовке возможного теракта во время вече и задержанием его возможного исполнителя, меры безопасности в Днепропетровске были предприняты беспрецедентные, сообщает сайт города 056.ua.

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    Сообщается, что центральную площадь Днепропетровска стали готовить к предстоящему вече и концерту с утра субботы. Ближе к 17, когда все и началось, площадь оцепила милиция. Людей в форме и в штатском было больше, чем обычных горожан, которые пришли посмотреть на Коломойского и его команду. 

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    Также сайт сообщает, что в каждом высотном здании, окна которых выходят на площадь, дежурят сотрудники милиции, представители батальонов теробороны и люди в штатском.

    Ранее сообщалось, что на площади собрались около 1,5 тысячи человек, люди держат флаги, среди них украинский флаг и "Правого сектора".

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