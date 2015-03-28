На вече в Днепропетровске предприняты беспрецедентные меры безопасности

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В связи с информацией о подготовке возможного теракта во время вече и задержанием его возможного исполнителя, меры безопасности в Днепропетровске были предприняты беспрецедентные, сообщает сайт города 056.ua.

Сообщается, что центральную площадь Днепропетровска стали готовить к предстоящему вече и концерту с утра субботы. Ближе к 17, когда все и началось, площадь оцепила милиция. Людей в форме и в штатском было больше, чем обычных горожан, которые пришли посмотреть на Коломойского и его команду.

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Также сайт сообщает, что в каждом высотном здании, окна которых выходят на площадь, дежурят сотрудники милиции, представители батальонов теробороны и люди в штатском.

Ранее сообщалось, что на площади собрались около 1,5 тысячи человек, люди держат флаги, среди них украинский флаг и "Правого сектора".