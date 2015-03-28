"Правый сектор" назвал условия вхождения в состав ВСУ

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Добровольческий украинский корпус "Правый сектор" может стать частью Вооруженных сил Украины, но только в качестве самостоятельного соединения с собственным командованием, заявил спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский, передает BBC Украина.

"Мы изначально говорили, что не пойдем на роспуск корпуса", — заявил Скоропадский.

По его словам, "Правый сектор" согласен пойти на вариант, при котором было бы создано что-то вроде отдельного подразделения в структуре министерства обороны, "чтобы мы были частью Минобороны, но подчинялись все же нашему проводнику и командующему корпуса

"Пока ничего не меняется. Мы не подчиняемся ни Минобороны, ни Нацгвардии, ни СБУ", — подчеркнул Скоропадский.

Как сообщало РИА Новости Украина, 26 марта руководством сектора "М" отдан приказ неофициальным добровольческим батальонам уйти из зоны АТО.

При этом, как отметил и. о. спикера Генштаба Владислав Селезнев, представителям добровольческого батальона "Правый сектор" не приказывали покидать зону АТО в секторе "М", а предложили войти в состав которой Вооруженных сил Украины, или Национальной гвардии.

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