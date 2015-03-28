Признания региональных руководителей дополнят дело Бочковского - МВД

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Народный депутат Украины ("Народный фронт"), советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что по делу бывшего руководства Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям есть свидетельства от четырех региональных руководителей службы, которые в субботу будут приложены к делу.

По его словам, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на коллегии с отстраненными руководителями областных управлений ГСЧС Украины в пятницу предложил "каждому, кто останется после коллегии и начнет сотрудничать со следствием и расскажет, как строилась работа в ГСЧС, тот сможет облегчить свою участь".

"Я говорил с министром, и уже четыре начальника областных управлений дали чистосердечные показания о том, как с них вымогали каждый месяц деньги, как они их возили в Киев и многие другие интересные вещи, которые будут приложены завтра дополнительно", — сказал Геращенко в эфире одного из политических ток-шоу в пятницу.

В среду, 25 марта, во время заседания Кабмина были задержаны председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий. Они подозреваются в организации коррупционной схемы тендерной закупки горюче-смазочных материалов у компаний по завышенным ценам.

Смотрите видео: Задержание Бочковского в Кабмине

Печерский суд 27 марта решил не применять меру пресечения для Бочковского, поэтому чиновника придется отпустить из-под стражи через 72 часа после задержания — 28 марта около 12.30.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что прокуратура отозвала ходатайство об аресте Бочковского, чтобы расширить его. По его словам, суд получит новое ходатайство об аресте экс-главы ГСЧС уже в субботу утром.

В пятницу вечером адвокат Бочковского Игорь Федоренко сообщил, что против его подзащитного открыты еще четыре уголовных производства.