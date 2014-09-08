Очередь на паром на Керченской переправе уменьшается

КРАСНОДАР, 8 сен — РИА Новости, Татьяна Кузнецова. Ветер, который бушевал в районе Керченской переправы последние четыре дня, стих, число машин в очереди на паром в сторону Крыма и в обратном направлении начало уменьшаться, сообщила в понедельник Единая транспортная дирекция.

Об усилении ветра в Керченском проливе дирекция сообщила еще в минувший четверг — погода повлияла на движение паромов: одни не могли выйти в рейс, а другие — увеличили интервал движения. Накануне утром в порту "Кавказ" своей очереди на паром ожидали до 1360 автомобилей, в порту "Крым" — до 1600, время ожидания в очереди достигало 15-20 часов.

Сейчас в районе переправы скорость ветра уменьшилась до 6 метров в секунду.

"По данным оперативного дежурного, в настоящее время в порту "Кавказ" своей очереди на паром ожидают до 1170 автомобилей, в порту "Крым" — порядка 1130 автомобилей <…> Время ожидания в очереди составляет до 15 часов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на Керченской переправе курсируют все паромы.

Керченская переправа — основная транспортная артерия, связывающая Крым с Россией.