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    Очередь на паром на Керченской переправе уменьшается

    Тема:

    Жизнь Крыма после присоединения к РФ. (501)

    19510
    Ветер, который бушевал в районе Керченской переправы последние четыре дня, стих, число машин в очереди на паром в сторону Крыма и в обратном направлении начало уменьшаться, сообщила в понедельник Единая транспортная дирекция.
    На Керченской паромной переправе
    RIA News Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

    КРАСНОДАР, 8 сен — РИА Новости, Татьяна Кузнецова. Ветер, который бушевал в районе Керченской переправы последние четыре дня, стих, число машин в очереди на паром в сторону Крыма и в обратном направлении начало уменьшаться, сообщила в понедельник Единая транспортная дирекция.

    Об усилении ветра в Керченском проливе дирекция сообщила еще в минувший четверг — погода повлияла на движение паромов: одни не могли выйти в рейс, а другие — увеличили интервал движения. Накануне утром в порту "Кавказ" своей очереди на паром ожидали до 1360 автомобилей, в порту "Крым" — до 1600, время ожидания в очереди достигало 15-20 часов.

    Сейчас в районе переправы скорость ветра уменьшилась до 6 метров в секунду.

    "По данным оперативного дежурного, в настоящее время в порту "Кавказ" своей очереди на паром ожидают до 1170 автомобилей, в порту "Крым" — порядка 1130 автомобилей <…> Время ожидания в очереди составляет до 15 часов", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что сейчас на Керченской переправе курсируют все паромы.

    Керченская переправа — основная транспортная артерия, связывающая Крым с Россией.

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