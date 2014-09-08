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    Общество

    Власти Малайзии беспокоятся о безопасности своих экспертов в Украине

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    Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя (619)

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    Министр обороны Малайзии Хашамуддин Хусейн заявил, что пока не ясно, присоединятся ли к малайзийцам эксперты из других стран - Нидерландов и Австралии.
    Эксперты и представители ОБСЕ работают на месте крушения Boeing
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    БАЛИ (Индонезия), 8 сен — РИА Новости, Михаил Цыганов. Главное беспокойство правительства Малайзии вызывает вопрос обеспечения безопасности экспертов, отбывающих к месту крушения рейса МН17 на востоке Украины для дальнейшего расследования катастрофы, сообщает в понедельник газета New Straits Times со ссылкой на заявление министра обороны королевства Хашамуддина Хусейна.

    На месте крушения Boeing 777
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк
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    "Слава Богу, что заключено перемирие, однако то, как его удастся распространить на зону крушения, обеспечить безопасный доступ наших парней (предстоит уточнить на месте)", — сказал глава Минобороны, также вылетающий в понедельник в Киев.

    Министр обороны Малайзии заявил также, что пока не ясно, присоединятся ли к малайзийцам эксперты из других стран — Нидерландов и Австралии. "Это (уточнить этот вопрос) мне и предстоит сделать, когда я прибуду на Украину", — сказал он.

    На прошлой неделе в Минске состоялась вторая встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Киевские власти и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики договорились о перемирии, которое вступило в силу с 18.00 мск того же дня. Ранее сообщалось, что в понедельник в Киев вылетает первая группа в составе 30 экспертов и сотрудников Королевской полиции Малайзии (КПМ).

    Ожидается, что вместе с Хусейном в Киев прибудут замминистра иностранных дел Малайзии Хамза Зайнуддин и командующий вооруженными силами страны генерал Зулкифли Мохаммад Зин. После визита в Украину министр обороны Малайзии отправится в Россию и Нидерланды для координации расследования трагедии.

    Рейс MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля в Донецкой области Украины. На борту лайнера находились 298 человек, в том числе 43 подданных Малайзии. Все они погибли. Киевские власти обвинили в катастрофе ополченцев.

    Ранее сообщалось, что безопасность малайзийских экспертов в Украине гарантирует ОБСЕ.

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