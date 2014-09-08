Власти Малайзии беспокоятся о безопасности своих экспертов в Украине

БАЛИ (Индонезия), 8 сен — РИА Новости, Михаил Цыганов. Главное беспокойство правительства Малайзии вызывает вопрос обеспечения безопасности экспертов, отбывающих к месту крушения рейса МН17 на востоке Украины для дальнейшего расследования катастрофы, сообщает в понедельник газета New Straits Times со ссылкой на заявление министра обороны королевства Хашамуддина Хусейна.

"Слава Богу, что заключено перемирие, однако то, как его удастся распространить на зону крушения, обеспечить безопасный доступ наших парней (предстоит уточнить на месте)", — сказал глава Минобороны, также вылетающий в понедельник в Киев.

Министр обороны Малайзии заявил также, что пока не ясно, присоединятся ли к малайзийцам эксперты из других стран — Нидерландов и Австралии. "Это (уточнить этот вопрос) мне и предстоит сделать, когда я прибуду на Украину", — сказал он.

На прошлой неделе в Минске состоялась вторая встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Киевские власти и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики договорились о перемирии, которое вступило в силу с 18.00 мск того же дня. Ранее сообщалось, что в понедельник в Киев вылетает первая группа в составе 30 экспертов и сотрудников Королевской полиции Малайзии (КПМ).

Ожидается, что вместе с Хусейном в Киев прибудут замминистра иностранных дел Малайзии Хамза Зайнуддин и командующий вооруженными силами страны генерал Зулкифли Мохаммад Зин. После визита в Украину министр обороны Малайзии отправится в Россию и Нидерланды для координации расследования трагедии.

Рейс MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля в Донецкой области Украины. На борту лайнера находились 298 человек, в том числе 43 подданных Малайзии. Все они погибли. Киевские власти обвинили в катастрофе ополченцев.

Ранее сообщалось, что безопасность малайзийских экспертов в Украине гарантирует ОБСЕ.