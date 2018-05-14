Дипломаты заявили о задержаниях и допросах россиян в Британии

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КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне сообщает о немотивированных задержаниях и допросах британскими пограничниками и полицейскими российских граждан, пишет РИА Новости.

"В посольство России в Лондоне стали поступать сообщения о немотивированных задержаниях и допросах сотрудниками пограничной службы МВД Великобритании и полиции российских граждан, прибывающих сюда на законных основаниях, то есть при наличии британской визы", — говорится в заявлении посольства.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.