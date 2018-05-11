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    Озвучена повестка переговоров Путина и Меркель в Сочи

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    По словам помощника президента России Юрия Ушакова, встреча Ангелы Меркель и Владимира Путина состоится 18 мая. В повестке переговоров - внутриукраинский кризис, иранская сделка и сирийское урегулирование.
    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин на переговорах в Сочи 18 мая обсудят внутриукраинский кризис, а также иранскую сделку и сирийское урегулирование, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

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    "Восемнадцатого мая очень важный состоится контакт нашего президента — это рабочий визит канцлера Германии Ангелы Меркель. Условлено, что будут обсуждаться и двусторонние отношения, но, конечно, упор будет сделан, очевидно, на актуальную международную проблематику — тут и иранская сделка, тут и сирийское урегулирование, тут и внутриукранский кризис и так далее", — сказал Ушаков, сообщает РИА Новости.

    В пятницу Ангела Меркель проинформировала Владимира Путина об итогах совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи 10 мая в Аахене с президентом Украины Петром Порошенко. По телефону они обменялись мнениями по кризису в Украине, в том числе обсудили учреждение миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ, сообщили в Кремле.

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