МИД РФ сделал жесткое заявление по поводу нападения на главу Россотрудничества

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Нападение на главу Россотрудничества в Киеве стало очередной попыткой уничтожить общее культурное пространство Украины и России, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это все идет в одном и том же русле. Нас все время пытаются столкнуть друг с другом, пытаются натравить. И используют при этом в том числе и культуру. Для того, чтобы выдавить Россию с Украины окончательно нужно закрыть все центры русского языка, все центры Россотрудничества, просто запретить преподавание российской истории и всего того, что связано с нашей страной — изничтожить полностью общее культурное пространство. Это потребность украинского народа? Конечно нет. Это конъюнктура, это идеология нынешних киевских властей", — сказала Захарова журналистам в Нью-Йорке.

В минувшую среду руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константин Воробьев заявил РИА Новости, что радикалы напали на него возле дома в центре Киева, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы. Посольство России потребовало от властей страны провести расследование и наказать виновных.