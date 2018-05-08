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    Россия

    Посол Росси в Португалии скоропостижно скончался в Лиссабоне

    (обновлено: )20901
    В министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Олег Белоус скоропостижно скончался на 67 году жизни. Послом в Португалии он был назначен в 2013 году.
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. МИД РФ сообщил о кончине посла России в Португалии Олега Белоуса.

    Дипломат скоропостижно скончался в Лиссабоне во вторник, сообщается на сайте ведомства.

    Похороны посла РФ в Турции Андрея Карлова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Похороны убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова

    Российский МИД отмечает, что "Белоус внес большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы".

    "Человек большой души, наставник целого поколения дипломатов. Пример служения России и твердой защиты ее интересов", — отмечается в сообщении.

    Белоусу было 66 лет, он окончил МГИМО. На дипломатической службе с 1973 года, назначен послом в Португалии в 2013 году.

    Напомним, в апреле сообщалось, что В Турции нашли "куратора" убийцы российского посла Андрея Карлова

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