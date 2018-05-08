Посол Росси в Португалии скоропостижно скончался в Лиссабоне

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. МИД РФ сообщил о кончине посла России в Португалии Олега Белоуса.

Дипломат скоропостижно скончался в Лиссабоне во вторник, сообщается на сайте ведомства.

Российский МИД отмечает, что "Белоус внес большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы".

"Человек большой души, наставник целого поколения дипломатов. Пример служения России и твердой защиты ее интересов", — отмечается в сообщении.

Белоусу было 66 лет, он окончил МГИМО. На дипломатической службе с 1973 года, назначен послом в Португалии в 2013 году.

Напомним, в апреле сообщалось, что В Турции нашли "куратора" убийцы российского посла Андрея Карлова.