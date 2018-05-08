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    Россия отправила в Донбасс более 400 тонн гуманитарных грузов

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    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (533)

    (обновлено: )29
    Автомобили МЧС России везут более 400 тонн гуманитарных грузов, среди которых детские продуктовые наборы, учебники, литература и медикаменты.
    Колонны МЧС РФ с гуманитарной помощью
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. МЧС России направило в Донбасс 76-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе ведомства.

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    "Она вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области и направилась в сторону российско-украинской границы", — сказал собеседник агентства.

    Автомобили везут более 400 тонн гуманитарных грузов, среди которых детские продуктовые наборы, учебники, литература и медикаменты.

    В пути колонна разделится на две: первая направится к государственной границе на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев Курган", где все автомобили пройдут таможенный досмотр. Затем машины продолжат движение в Донецк и Луганск.

    Россия осуществляет гуманитарную помощь жителям Донбасса с 2014 года. За этот период 75 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 74 тысяч тонн гуманитарных грузов. Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 29 марта.

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    Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 апреля, подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

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