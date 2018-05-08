Названа причина смертельного крушения российского вертолета в Сирии

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Причиной крушения российского вертолета Ка-52 в Сирии, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность, сообщает министерство обороны РФ.

"По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность", — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник, 7 мая, стало известно, что российский вертолет Ка-52 разбился при проведении планового полета над восточными районами Сирии, оба летчика погибли.

"При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли", — говорится в сообщении российского министерства обороны.

Также уточняется, что тела погибших летчиков доставлены на аэродром базирования.

Как сообщалось, в начале мая в Сирии потерпел крушение российский истребитель, оба пилота погибли.