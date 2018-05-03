В Финском заливе найдена советская подлодка, затонувшая в 1942 году

РИА Новости, Иван Боровиков

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Участники российской поисковой экспедиции "Поклон кораблям великой Победы" обнаружили и идентифицировали на дне Финского залива на глубине 78 метров советскую подлодку Щ-317, заявил РИА Новости руководитель экспедиции Константин Богданов.

"Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружила и идентифицировала советскую подводную лодку Щ-317. В ходе одного боевого похода Щ-317 потопила три транспорта противника и повредила еще одно. Этот поход является одним из самых результативных в истории русского подводного флота", — сказал Богданов.

РИА Новости, Иван Боровиков Подводная лодка Щ-317, обнаруженная участниками экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы"

По его словам, это одна из самых результативных и загадочных подводных лодок Балтийского флота. Он также отметил, что существовало множество версий гибели лодки, как в шведских, так и в финских водах от действий сил противолодочной обороны противника.

"Однако лодке удалось дойти и почти форсировать минное заграждение "Зееигель" у острова Большой Тютерс. Она погибла практически на самой последней минной линии, перед возвращением домой. Лодка лежит на глубине 78 метров, погрузившись носом в ил. Вероятнее всего, подорвалась на противотральном устройстве немецкой мины ЕМС при всплытии на перископную глубину", — сказал Богданов.

Мемориальные мероприятия по экипажу погибшей лодки пройдут на месте её гибели 3 мая.

Щ-317 – советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка. Заложена 23 июля 1934 года на заводе № 194 (им. Марти) в Ленинграде. 24 сентября 1935 года подводная лодка спущена на воду, и 1 ноября 1936 года вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота. Погибла в июле 1942 вместе с экипажем (41 человек).

Ранее сообщалось, что Британская компания по сбору и переработке отходов обнаружила у себя на складе флакон с осколком кости, которая могла принадлежать папе Римскому, святому Клименту I, умершему примерно в 99 году.