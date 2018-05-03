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    Россия

    Российская телеведущая похудела и разделась

    (обновлено: )52653
    На новом снимке Анфиса Чехова показала себя в купальнике во время отдыха на Бали. При этом она предположила, что ее "любимые троллики найдут, к чему придраться".
    Телеведущая Анфиса Чехова. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась с подписчиками в Instagram новой фотографией отдыха на Бали.

    Телезвезда запечатлена в купальнике, и многие поклонники обратили внимание на то, что она сильно похудела.

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    "Пупок вроде на месте, волны плывут, потому что они волны, а не из-за фотошопа. На мне (…) красивый и удобный купальник", — подписала она снимок.

    При этом Чехова предположила, что ее "любимые троллики найдут, к чему придраться".

    Анфиса Чехова/Instagram
    Анфиса Чехова

    Ранее Чехова покорила поклонников фотографиями из бани.

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