"Дубинка в руках Порошенко". В Госдуме РФ прокомментировали указ о начале ООС в Донбассе

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Решение президента Петра Порошенко о смене формата операции в Донбассе было предсказуемым. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Константин Затулин.

По словам Затулина, этот шаг связан с законом о реинтеграции Донбасса, который, с точки зрения политика, на самом деле представляет собой "закон о репрессивных мерах, военном положении, о переходе от антитеррористической к военной операции".

"Самое главное — о переходе всех рычагов управления в руки Порошенко не только в Донбассе, но и на территории всей Украины. Президент получает полномочия использовать военную силу практически без всяких конституционных гарантий, пресекая любые протесты", — считает Затулин.

На его взгляд, Порошенко может использовать недовольство народа как повод "для военных мер и репрессий", а также для отмены выборов. "Это дубинка в руках Порошенко", — подчеркивает Затулин.

В начале этого года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену "антитеррористической" операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.