В России неожиданно умер один из богатейших бизнесменов - СМИ

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Основной акционер российской группы компаний "Ланит" Георгий Генс скончался на 64 году жизни, сообщила газета "Коммерсант".

Как рассказал изданию управляющий директор "Ланита" Владимир Грибов, Генс умер на Камчатке, где катался на горных лыжах. По предварительной информации, у него оторвался тромб. Других подробностей пока нет.

Генс являлся основателем и президентом группы компаний "Ланит"

Forbes включал Генса в число 200 богатейших российских бизнесменов. Журнал оценивал его состояние в 700 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что основатель американского фестиваля музыки и искусства Burning Man ("Горящий человек") Ларри Харви скончался в Сан-Франциско в возрасте 70 лет.