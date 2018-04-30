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    Россия

    В России неожиданно умер один из богатейших бизнесменов - СМИ

    (обновлено: )85011
    Forbes включал основного акционера российской группы компаний "Ланит" Георгия Генса в число 200 богатейших российских бизнесменов. Журнал оценивал его состояние в 700 миллионов долларов.
    Георгий Генс
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Основной акционер российской группы компаний "Ланит" Георгий Генс скончался на 64 году жизни, сообщила газета "Коммерсант".

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    Как рассказал изданию управляющий директор "Ланита" Владимир Грибов, Генс умер на Камчатке, где катался на горных лыжах. По предварительной информации, у него оторвался тромб. Других подробностей пока нет.

    Генс являлся основателем и президентом группы компаний "Ланит"

    Forbes включал Генса в число 200 богатейших российских бизнесменов. Журнал оценивал его состояние в 700 миллионов долларов.

    Ранее сообщалось, что основатель американского фестиваля музыки и искусства Burning Man ("Горящий человек") Ларри Харви скончался в Сан-Франциско в возрасте 70 лет.

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