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    Россия

    РФ создает сауну и стиральную машинку для космонавтов

    (обновлено: )36
    Разработка умывальника для космонавтов должна включать в себя рукомойник с подачей и отсосом воды, вентилятор, сепаратор, емкости для хранения и систему очистки загрязненной воды для повторного использования.
    Астронавт
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В Россия разрабатывают сауну и стиральную машинку для применения на орбитальных станциях и базах на других планетах.

    Об этом сообщается на сайте единственного отечественного разработчика подобных систем — Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (НИИхиммаш).

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    "Начать разработку средств санитарно-гигиенического обеспечения (душ, сауна, рукомойник, умывальник, стирка) и системы регенерации санитарно-гигиенической воды", — говорится в решении научно-технического совета института.

    Помимо того, НИИхиммаш поставлена задача развернуть работы по исследованию, разработке и испытаниям систем регенерации воды для перспективных космических кораблей, станций и напланетных баз. "При разработке комплексов регенерационных систем жизнеобеспечения добиваться максимальной замкнутости и максимальных коэффициентов извлечения целевых продуктов (чистой воды – ред.)", — говорится в решении совета.

    Такое решение было принято на совместном заседании специалистов НИИхиммаш, Института медико-биологических проблем РАН и Ракетно-космической корпорации "Энергия".

    На запрос РИА Новости прокомментировать планируемые разработки в НИИхиммаш не ответили.

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    О планах создания умывальника для космонавтов говорилось в годовом отчете НИИхиммаш за 2015 год. Разработка, как сообщалось в документе, должна включать в себя умывальник-рукомойник с подачей и отсосом воды, вентилятор, сепаратор, емкости для хранения и систему очистки загрязненной воды для повторного использования.

    Напомним, первый космический душ появился впервые в 1974 году на станции "Салют-4". Это была складывающаяся кабина из полиэтилена, в которой космонавты могли мыться, не опасаясь, что влага попадет на электрооборудование станции. Последний раз подобная установка использовалась на орбитальном комплексе "Мир". На МКС душ не стали делать как из-за объемов, которые занимала кабинка, так и из-за того, что космонавты ленились вытирать внутренние стенки душа досуха. В то же время сами космонавты неоднократно выражали желание получить новую душевую кабину, поскольку в настоящее время обтираются влажными полотенцами.

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