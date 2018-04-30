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    В РФ девушка и инструктор выжили после прыжка с нераскрывшимся парашютом

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    По предварительным данным, несовершеннолетняя девушка 2002 года рождения совершала совместный прыжок с парашютом с инструктором муниципального молодежного учреждения ХМАО-Югра "Старт".
    Парашютист. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Девушка и инструктор в Ханты-Мансийском автономном округе в России упали на землю во время прыжка с парашютом, который не раскрылся в воздухе, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

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    По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье, 29 апреля, в районе аэродрома около Карасева озера под Мегионом.

    "По предварительным данным, несовершеннолетняя девушка 2002 года рождения совершала совместный прыжок с парашютом с инструктором муниципального молодежного учреждения ХМАО-Югра "Старт"… Во время прыжка парашют не раскрылся, в свободном падении оба упали на землю", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что с травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в реанимацию. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливая все обстоятельства случившегося.

    Как сообщает Следственный комитет РФ в мессенджере "ТамТам", возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, следователи изъяли документы в аэроклубе.

    По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, у пострадавших был запасной парашют, но в момент прыжка он раскрылся слишком поздно.

    Напомним, ранее житель города Иванова (Московская область, Россия) совершил отважный и безрассудный поступок — прыгнул с парашютом с балкона многоэтажного дома.

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