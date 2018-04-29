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    В Москве насильник малолетних мальчиков получил 17 лет тюрьмы

    (обновлено: )124
    Следователи выяснили, что в 2014-2016 годах мужчина приглашал к себе в квартиру учащихся одной из московских музыкальных групп под предлогом проведения репетиций. После этого он насиловал малолетних мальчиков против их воли.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Жителя Москвы 46-летнего Сергея Грушевского признали виновным в совершении насильственных действий в отношении детей, которых он приглашал к себе под предлогом музыкальных репетиций, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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    "Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ и ч. 2 ст. 135 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста)", — сказала она.

    Следователи выяснили, что в 2014-2016 годах мужчина приглашал к себе в квартиру учащихся одной из московских музыкальных групп под предлогом проведения репетиций. После этого он насиловал малолетних мальчиков против их воли.

    Как сообщается, в рамках расследования дела был назначен ряд экспертиз, которые установили вину мужчины по всем инкриминируемым ему 6 эпизодам.

    Суд приговорил Грушевского к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

    Ранее в Соломенском районе Киева 30-летнюю киевлянку изнасиловали двое неизвестных на территории школы-интерната во время утренней пробежки.

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