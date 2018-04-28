В России намерены сохранить экспорт оружия на уровне $13 млрд

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") ставит задачу сохранить экспорт оружия на уровне 13 миллиардов долларов, несмотря на санкции, заявил в интервью РИА Новости директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов, подводя итоги выставки в Малайзии DSA-2018.

В последние несколько лет "Рособоронэкспорт" стабильно продает оружие на сумму порядка 13 миллиардов долларов. Как заявлял ранее РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев, и в этом году планируется продать оружие на сумму более 13 миллиардов долларов.

"Тринадцать миллиардов — высокий уровень. Особенно, если учесть те санкционные ограничения, под которыми "Рособоронэкспорту" приходится работать последние три года. Нужно сохранять эту цифру", — сказал Кладов.

Ранее президент России в ходе послания Федеральному собранию сообщил о создании и успешном испытании уникальных образцов оружия, не имеющих аналогов в мире. Глава государства подчеркнул, что новые вооружения практически делают бессмысленной любую систему противоракетной обороны. Тогда Путин рассказал о новой российской крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, подводной беспилотной системе и боевом лазерном комплексе.