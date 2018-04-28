наверх
28.04.201811:15
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России намерены сохранить экспорт оружия на уровне $13 млрд

    (обновлено: )9540
    В "Рособоронэкспорте" сообщили, что в этом году планируется продать оружие на сумму более 13 миллиардов долларов.
    Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") ставит задачу сохранить экспорт оружия на уровне 13 миллиардов долларов, несмотря на санкции, заявил в интервью РИА Новости директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов, подводя итоги выставки в Малайзии DSA-2018.

    Укроборонпром показал боевой модуль Дуплет для БМП-2
    В Украине испытано новое оружие, повышающее мощь БМП и танков

    В последние несколько лет "Рособоронэкспорт" стабильно продает оружие на сумму порядка 13 миллиардов долларов. Как заявлял ранее РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев, и в этом году планируется продать оружие на сумму более 13 миллиардов долларов.

    "Тринадцать миллиардов — высокий уровень. Особенно, если учесть те санкционные ограничения, под которыми "Рособоронэкспорту" приходится работать последние три года. Нужно сохранять эту цифру", — сказал Кладов.

    Ранее президент России в ходе послания Федеральному собранию сообщил о создании и успешном испытании уникальных образцов оружия, не имеющих аналогов в мире. Глава государства подчеркнул, что новые вооружения практически делают бессмысленной любую систему противоракетной обороны. Тогда Путин рассказал о новой российской крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, подводной беспилотной системе и боевом лазерном комплексе.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Золотарев о "церковной инициативе" президента. Видео
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Криминальные войны в Украине
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине
    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Видео
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи