Брянская таможня

КИЕВ, 27 апр – РИА Новости Украина. Служебная собака обнаружила в поезде из Украины крупную партию наркотических средств, стоимость которых на черном рынке может достигать 15 миллионов рублей (примерно 6,3 млн грн), сообщает Брянская таможня.

"На приграничной станции Суземка при таможенном осмотре поезда, следовавшего из Украины в столицу, служебная собака своим поведением показала, что в одном из купе возможно наличие наркотика", — говорится в сообщении. При последующем досмотре у одной пассажирки были обнаружены полимерные пакеты с наркотиками и психотропными веществами: гашишем, кокаином, амфетамином и МДМА (экстази).

Брянская таможня В России нашли крупную партию наркотиков у пассажирки поезда из Украины

"Общий вес наркотиков составил более 7,5 килограмма… Стоимость выявленной партии наркотиков на черном рынке может достигать 15 миллионов рублей", — отмечает таможня.

При этом перевозившая их женщина тщательно подготовилась к транспортировке: между слоями герметично запаянной упаковки наркотиков был залит кофе, чтобы отбить запах и дезориентировать служебных собак, говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено уголовное по статье "контрабанда наркотических средств в особо крупном размере", ей грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, или пожизненное заключение.

Напомним, ранее в Одесском международном аэропорту изъяли четыре килограмма кокаина у иностранного наркокурьера.