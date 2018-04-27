наверх
27.04.201818:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Россия

    В РФ скончался создатель известного автомобиля

    (обновлено: )24702
    Валерий Доманский много лет работал главным конструктором, создал как классическую "Ниву", так и ее известные модификации ВАЗ-21213 и 21214.
    Валерий Иванович Доманский
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В России на 77-м году жизни скончался конструктор Chevrolet Niva Валерий Иванович Доманский. Он много лет работал главным конструктором, создал как классическую "Ниву", так и ее известные модификации ВАЗ-21213 и 21214, пишет drom.ru.

    Главным в жизни проектом для Доманского была работа над плавающей "Нивой" (ВАЗ-2122 "Река"). Хотя разработка данной модели велась по заказу Минобороны, до конвеера машина не дошла.

    В итоге самым известным широкой публике проектом конструктора стал ВАЗ-2123 (Chevrolet Niva). Это авто до сих пор выпускается предприятием "GM-АВТОВАЗ". Над улучшением этой модели он продолжал трудиться и в последние годы.

    Напомним, в США скончался один из создателей "Истории игрушек".

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Видео
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине
    Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата