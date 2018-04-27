В РФ скончался создатель известного автомобиля

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КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В России на 77-м году жизни скончался конструктор Chevrolet Niva Валерий Иванович Доманский. Он много лет работал главным конструктором, создал как классическую "Ниву", так и ее известные модификации ВАЗ-21213 и 21214, пишет drom.ru.

Главным в жизни проектом для Доманского была работа над плавающей "Нивой" (ВАЗ-2122 "Река"). Хотя разработка данной модели велась по заказу Минобороны, до конвеера машина не дошла.

В итоге самым известным широкой публике проектом конструктора стал ВАЗ-2123 (Chevrolet Niva). Это авто до сих пор выпускается предприятием "GM-АВТОВАЗ". Над улучшением этой модели он продолжал трудиться и в последние годы.

Напомним, в США скончался один из создателей "Истории игрушек".