"Может осложнить обстановку". В МИД РФ отреагировали на идею с украинской автокефалией

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Идея украинского президента Петра Порошенко о создании автокефальной украинской церкви может существенно осложнить обстановку в Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Очевидно, что попытки реализации подобного сценария вызывают крайне противоречивую реакцию среди духовенства и верующих, идут вразрез непосредственно с интересами украинского народа, а также они способны существенно осложнить и без того весьма напряженную внутриполитическую обстановку и спровоцировать дальнейшее усугубление раскола в обществе (Украины)", — сказала Захарова на брифинге.

Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.