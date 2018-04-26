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    "Может осложнить обстановку". В МИД РФ отреагировали на идею с украинской автокефалией

    Тема:

    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (82)

    (обновлено: )30241
    В МИД России убеждены, что попытки реализации подобного сценария вызывают крайне противоречивую реакцию среди духовенства и верующих, идут вразрез непосредственно с интересами украинского народа.
    Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Идея украинского президента Петра Порошенко о создании автокефальной украинской церкви может существенно осложнить обстановку в Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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    "Очевидно, что попытки реализации подобного сценария вызывают крайне противоречивую реакцию среди духовенства и верующих, идут вразрез непосредственно с интересами украинского народа, а также они способны существенно осложнить и без того весьма напряженную внутриполитическую обстановку и спровоцировать дальнейшее усугубление раскола в обществе (Украины)", — сказала Захарова на брифинге.

    Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

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