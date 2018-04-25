Фейгин рассказал, кто будет защищать украинца Сущенко

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Дело украинца Романа Сущенко вместо Марка Фейгина, которого лишили статуса адвоката, будет вести другой защитник. Об этом Фейгин рассказал "Громадському".

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По его словам, сейчас решается, кто конкретно будет представлять интересы Сущенко: "Это будет человек, которому я доверяю, это человек знакомый с делом".

Фейгин отметил, что скоро должно было быть судебное заседание, на котором сторона защиты должна была бы предоставить доказательства невиновности.

24 апреля Фейгин сообщил, что Марка Фейгина лишили статуса адвоката с запретом на год сдавать экзамен на восстановление статуса.