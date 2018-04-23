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    Россия

    Москвич до смерти избил своего кота трубой, а потом прыгал по нему

    (обновлено: )14601
    Прокуроры выяснили, что молодой человек в квартире до смерти избил своего кота Барсика металлической трубой. Затем он вынес кота в пакете в ближайший парк, где его выбросил и прыгал на пакете с мертвым животным около 10 минут.
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    vg.no

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Полиция в Москве возбудила уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины, избившего своего кота до смерти металлической трубой и прыгавшего на его теле, сообщает прокуратура столицы в понедельник.

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    Прокуроры в ходе проверки выяснили, что 12 апреля молодой человек в квартире на Соловьином проезде до смерти избил своего кота Барсика металлической трубой. Затем он вынес кота в пакете в ближайший парк, где его выбросил и прыгал на пакете с мертвым животным около 10 минут, сообщает надзорное ведомство.

    Вскрытие выявило у погибшего кота "множественные повреждения, в том числе надрыв верхней трети трахеи, перелом нижней челюсти, множественные разрывы диафрагмы со смещением печени в грудную полость, множественные разрывы легких, разрывы и размозжение печени, отрыв почек".

    "По требованию Черемушкинской межрайонной прокуратуры Москвы следственным отделом ОМВД России по району Ясенево Москвы возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя столицы по статье … "Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

    По данным прокуратуры Москвы, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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