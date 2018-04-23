В России частично перестал работать YouTube

Фото из открытых источников

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе видеохостинга. По данным посетителей сайта, проблемы в работе начались с утра 23 апреля.

Читайте также: Роскомнадзор запустил процедуру блокировки Telegram. Реакция Дурова

Перебои возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Волгограде, Казани, Ижевске, Калуге и других городах, свидетельствуют данные ресурса DownDetector. Судя по карте сбоев, проблемы с YouTube произошли только в России. Пользователи отмечают, что сайт не загружается преимущественно в браузерах Chrome и Opera.

С утра Ютуб не работает — Влад (@panf1809) 23 апреля 2018 г.

​Связаны ли неполадки с массовыми блокировками IP-адресов Роскомнадзором, который ищет каналы, позволяющие мессенджеру Telegram оставаться доступным в России, неизвестно.

Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Суд уже направил решение в Роскомнадзор. Мессенджер будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд.