В России ликвидировали группу боевиков

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Группа боевиков ликвидирована в ходе спецоперации в дагестанском Дербенте (РФ), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Режим контртеррористической операции был введен в дагестанском Дербенте и Дербентском районе в субботу в связи с поиском боевиков.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий было заблокировано домовладение, в котором укрываются боевики. По предварительным данным, несколько из них уже ликвидированы, активная фаза спецоперации продолжается", — сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу Служба национальной безопасности Армении сообщила, что пресекла теракты и задержала граждан, планировавших взрывы в республике.