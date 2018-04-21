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    Россия

    В России ликвидировали группу боевиков

    (обновлено: )12510
    Источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил РИА Новости, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий было заблокировано домовладение, в котором укрывались боевики, спецоперация продолжается.
    Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Буйнакском районе Дагестана. Архивное фото
    NewsTeam | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Группа боевиков ликвидирована в ходе спецоперации в дагестанском Дербенте (РФ), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

    Появились кадры задержания группировки, продававшей оружие в Киеве. Видео
    ГУ НП/Youtube
    Появились кадры задержания группировки, продававшей оружие в Киеве

    Режим контртеррористической операции был введен в дагестанском Дербенте и Дербентском районе в субботу в связи с поиском боевиков.

    "В ходе оперативно-розыскных мероприятий было заблокировано домовладение, в котором укрываются боевики. По предварительным данным, несколько из них уже ликвидированы, активная фаза спецоперации продолжается", — сказал собеседник агентства.

    Ранее в субботу Служба национальной безопасности Армении сообщила, что пресекла теракты и задержала граждан, планировавших взрывы в республике.

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