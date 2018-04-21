В Кузбассе похоронят 37 погибших при пожаре в ТЦ Кемерово

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Похороны 37 погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово начнутся в субботу, 21 апреля, и продлятся до понедельника, 23 апреля, сообщил РИА Новости представитель горадминистрации.

По данным властей, погибшие, чьи тела опознали после проведенных экспертиз, будут похоронены на кладбищах Кемерово и других населенных пунктов Кемеровской области. Администрация Кемерово берет на себя расходы по организации похорон и поминальных обедов.

Читайте также: В тени Кемеровской трагедии. Проверки ТРЦ повергли украинцев в шок

Ранее СК РФ сообщил, что следователи получили заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, все погибшие опознаны, выданы разрешения на захоронение 37 человек. Ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Следствие определило, что окончательное число погибших — 60 человек, многие из которых дети. Ранее сообщалось о 64 жертвах трагедии. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет.