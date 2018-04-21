наверх
21.04.201806:52
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Кузбассе похоронят 37 погибших при пожаре в ТЦ Кемерово

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (134)

    (обновлено: )85
    Российские следователи получили заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, все погибшие опознаны.
    Похороны погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово
    REUTERS Maksim Lisov

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Похороны 37 погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово начнутся в субботу, 21 апреля, и продлятся до понедельника, 23 апреля, сообщил РИА Новости представитель горадминистрации.

    Появилось новое видео пожара в кемеровском ТЦ. Видео
    СК РФ/Youtube
    Следователи показали новое видео пожара в кемеровском ТЦ

    По данным властей, погибшие, чьи тела опознали после проведенных экспертиз, будут похоронены на кладбищах Кемерово и других населенных пунктов Кемеровской области. Администрация Кемерово берет на себя расходы по организации похорон и поминальных обедов.

    Читайте также: В тени Кемеровской трагедии. Проверки ТРЦ повергли украинцев в шок

    Ранее СК РФ сообщил, что следователи получили заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, все погибшие опознаны, выданы разрешения на захоронение 37 человек. Ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Следствие определило, что окончательное число погибших — 60 человек, многие из которых дети. Ранее сообщалось о 64 жертвах трагедии. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Порошенко рискует получить удар по имиджу от Константинополя — Разумков
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Павел Рудяков о "пленках Онищенко". Видео
    Онищенко: новая партия компромата
    Раненый мальчик из Сирии сообщил, как снимали ролик о "химатаке". Видео
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    Масштабное ДТП в Кривом Роге