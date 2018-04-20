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    Поклонская призналась, что больше всего ее поражало в "украинском Крыму"

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    Российский депутат заявила, что ее поражали своей роскошью "лишь дома украинских чиновников и олигархов, которые строились на крымском побережье".
    Наталья Поклонская. Архивное фото
    RIA News Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр – РИА Новости Украина. Крым начал экономически развиваться лишь после присоединения к России, до этого на полуострове своей роскошью поражали только дома украинских чиновников и олигархов, заявила депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

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    "Поражали своей роскошью лишь дома украинских чиновников и олигархов, которые строились на крымском побережье. Сейчас эти прекрасные дворцы пустуют", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости на полях Ялтинского международного экономического форума.

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    Она считает, что на полуострове начались масштабные инфраструктурные преобразования.

    "Сегодня построен мост и новый терминал, строятся дороги, восстанавливаются храма и дворцы, объекты культурного наследия. Это все мы видим, и видят туристы, в том числе иностранные", — подчеркнула Поклонская.

    Ранее российский центр "Антистихия" предупредил, что низкие уровни воды на открытых водозаборных сооружениях Крыма могут привести в 2018 году к нарушению снабжения населения полуострова питьевой водой.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.
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