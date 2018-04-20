Поклонская призналась, что больше всего ее поражало в "украинском Крыму"

КИЕВ, 20 апр – РИА Новости Украина. Крым начал экономически развиваться лишь после присоединения к России, до этого на полуострове своей роскошью поражали только дома украинских чиновников и олигархов, заявила депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

"Поражали своей роскошью лишь дома украинских чиновников и олигархов, которые строились на крымском побережье. Сейчас эти прекрасные дворцы пустуют", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости на полях Ялтинского международного экономического форума.

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Она считает, что на полуострове начались масштабные инфраструктурные преобразования.

"Сегодня построен мост и новый терминал, строятся дороги, восстанавливаются храма и дворцы, объекты культурного наследия. Это все мы видим, и видят туристы, в том числе иностранные", — подчеркнула Поклонская.

Ранее российский центр "Антистихия" предупредил, что низкие уровни воды на открытых водозаборных сооружениях Крыма могут привести в 2018 году к нарушению снабжения населения полуострова питьевой водой.