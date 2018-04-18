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    Россия

    В России пчелы атаковали пассажиров рейса в Крым

    (обновлено: )70
    Как уточняется, во время погрузки контейнер оказался поврежден и пчелы стали проникать в пассажирский отсек самолета, готовившегося к вылету из "Внуково" в Симферополь.
    Пчелы
    RIA News Игорь Подгорный | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Рейс SU6143 "Москва-Симферополь" должен был вылететь из международного аэропорта "Внуково" в 9.35 по московскому времени.

    Самолет уже подготовили к взлету, когда пассажирам сообщили, что они должны выйти из самолета из-за довольно странной причине – по багажному отделению разлетелись пчелы.

    "Во время погрузки контейнер оказался поврежден и пчелы стали проникать в пассажирский отсек самолета "Боинг 737", готовившегося к вылету из "Внуково" в Симферополь. Было решено эвакуировать пассажиров", —  отметили в экстренных службах.

    Вылет рейса был отложен до предоставления резервного борта.

    В феврале в результате атаки пчел в Мексике пострадали десятки человек.

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