В России пчелы атаковали пассажиров рейса в Крым

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Рейс SU6143 "Москва-Симферополь" должен был вылететь из международного аэропорта "Внуково" в 9.35 по московскому времени.

Самолет уже подготовили к взлету, когда пассажирам сообщили, что они должны выйти из самолета из-за довольно странной причине – по багажному отделению разлетелись пчелы.

"Во время погрузки контейнер оказался поврежден и пчелы стали проникать в пассажирский отсек самолета "Боинг 737", готовившегося к вылету из "Внуково" в Симферополь. Было решено эвакуировать пассажиров", — отметили в экстренных службах.

Вылет рейса был отложен до предоставления резервного борта.

В феврале в результате атаки пчел в Мексике пострадали десятки человек.