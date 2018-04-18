Бронированный Mercedes Путина выставлен на продажу

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КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Автомобиль президента России Владимира Путина продается на портале "Авто.ру" за 8,5 млн рублей.

Синий бронированный лимузин Mercedes-Benz Pullman W220 S600 с кожаным салоном 2003 года выпуска находится в частной коллекции. Его пробег — 88 тысяч километров.

"Автомобиль специального назначения использовался в кремлевском гараже в годы правления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. На этом автомобиле он выезжал на официальные и не официальные встречи", — говорится в объявлении.

Автор предложения добавил, что автомобиль был произведен по специальному заказу.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель вновь подчеркнул, что удар США и союзников по Сирии является актом агрессии и нарушением международного права, включая Устав ООН.