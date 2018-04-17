В России запретили замуровывать кошек в подвалах

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ заявило об обязательном сохранении продухов (специальных отверстий для циркуляции воздуха) в фундаментах многоквартирных домов, заявил заместитель министра Андрей Чибис.

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"Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 сантиметров для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал", — заявил чиновника.

Ранее сообщалось, что под Киевом на заборе одной из птицефабрик обнаружили несколько мертвых повешенных кошек.