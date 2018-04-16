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    Россия расценила удар по Сирии как акт агрессии - эксперт ОЗХО

    Тема:

    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (161)

    (обновлено: )90
    Инцидент в Сирии расценили как вероломный акт агрессии против суверенного государства, против САР, являющейся членом ООН и также членом ОЗХО.
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Фото SANA

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Россия расценивает удар США, Великобритании и Франции по Сирии как акт агрессии против суверенного государства, он мешает политическому урегулированию в стране, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

    Удары по Сирии
    @FrancoCelsi99
    СМИ о безрассудных действиях США в Сирии

    "Новую военную авантюру США и поддержавших их стран мы расцениваем как вероломный акт агрессии против суверенного государства, против САР, являющейся членом ООН и также членом ОЗХО. Нанесён серьёзный удар по перспективам политического урегулирования в стране, где уже 7 лет продолжается серьёзный внутренний конфликт", — сказал он на пресс-конференции.

    США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 по Киеву до 5.10 по Киеву они выпустили по Сирии более 100 ракет.

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    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
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