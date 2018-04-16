Россия расценила удар по Сирии как акт агрессии - эксперт ОЗХО

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Россия расценивает удар США, Великобритании и Франции по Сирии как акт агрессии против суверенного государства, он мешает политическому урегулированию в стране, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Новую военную авантюру США и поддержавших их стран мы расцениваем как вероломный акт агрессии против суверенного государства, против САР, являющейся членом ООН и также членом ОЗХО. Нанесён серьёзный удар по перспективам политического урегулирования в стране, где уже 7 лет продолжается серьёзный внутренний конфликт", — сказал он на пресс-конференции.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 по Киеву до 5.10 по Киеву они выпустили по Сирии более 100 ракет.