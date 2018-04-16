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    Россия

    На Пасху границу с РФ пересекло в 5 раз меньше людей, чем в 2017 г

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    В Погранслужбе сообщили, что границу с Россией в пасхальные и поминальные дни в этом году пересекло 3,8 тысячи человек, тогда как в прошлом году - 18,2 тысячи человек.
    Пограничный пункт пропуск на границе Украины с РФ
    RIA News Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Почти 4 тысячи человек пересекли украино-российскую границу на пасхальные праздники и поминальные дни в 2018 году, что почти в 5 раз меньше по сравнению с прошлым годом, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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    У границы с Крымом появились патрульные беспилотники

    "На границе с Россией в пасхальные и поминальные дни в целом в этом году пересекло 3,8 тысячи человек, тогда как в прошлом году — 18,2 тысячи человек", — говорится в сообщении. Указывается, что движение на границе с Молдавией и Беларуссией осталось на уровне предыдущего года.

    По данным ведомства, для граждан России, Белоруссии и Молдавии, проживающих в приграничных районах, с 7 по 9 и с 14 по 16 апреля был организованный упрощенный пропуск. Как отмечается, в 2018 году на пасхальные праздники и поминальные дни украинскую границу с этими странами пересекли 5,1 тысячи человек, что в 4 раза меньше, чем в 2017 году.

    Ранее Погранслужба сообщала, что в Украине из-за поминальных дней после Пасхи на пунктах пропуска на границе со Словакией и Польшей образовались очереди из автомобилей.

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