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    Россия

    В Германии назвали Россию "сложным" партнером

    Тема:

    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (150)

    (обновлено: )9201
    Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас заявил, что Россия стала более сложным партнером, но с ней необходимо продолжать диалог.
    Флаг России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что партнерские отношения с Россией усложнились, однако Берлин намерен продолжать диалог с Москвой.

    При этом глава немецкой дипломатии призвал Россию к более конструктивному подходу к урегулированию ситуации в Сирии.

    "Россия стала более сложным партнером, но с ней необходимо продолжать диалог. Я ожидал от российской стороны более конструктивного подхода. Россия могла бы не во всем покрывать (президента Арабской республики — Ред.) Асада", — заявил он в эфире телеканала ARD.

    Маас также отметил, что участие Москвы в разрешении ситуации Сирии необходимо.

    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Фото SANA
    Появились фото масштабных разрушений после удара по Сирии

    "Хотим мы этого или нет, но конфликт в Сирии не будет разрешен без России", — заключил министр.

    Смотрите также: США показали запуск ракет по Сирии

    Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что США, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии из-за того, что Москва 12 раз наложила вето на проекты резолюций по Арабской республике в Совбезе ООН. По словам министра, военная операция Вашингтона и союзников "дала всем сторонам понять необходимость запуска политического процесса", а ситуация в Сирии от вмешательства западных стран "не обострилась".

    США, Британия и Франция в субботу нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Коалиция выпустила по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была перехвачена сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

    РИА Новости
    Ракетные удары по Сирии. Инфографика

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