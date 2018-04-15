У России есть ответ на силовое давление США - МИД РФ

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Ответ на попытку силового давления со стороны США у России есть, заявил директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

"В любом случае, достойный ответ на любую попытку силового давления со стороны США у нас есть. Американский миф о вхождении в эпоху их повсеместного и безраздельного доминирования существовал вряд ли больше десятка лет, а теперь уже точно разлетелся в клочья. Россия вернулась на свои исторически востребованные позиции одного из гарантов стабильности и справедливости в глобальных делах на основе международного права", — сказал он.

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США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 до 5.10 по киевскому времени они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.