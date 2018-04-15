наверх
15.04.201810:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Ростовской области произошло обрушение шахты

    (обновлено: )79
    На глубине 800 метров произошло обрушение монтируемой в забое кровли. На поверхность выведены трое рабочих, находившихся в забое. Под завалами находится одни человек.
    Шахтеры. Архивное фото
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 апр – РИА Новости Украина. Один горнорабочий оказался под завалом после обрушения в шахте "Дальняя" в Красносулинском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

    "На глубине 800 метров произошло обрушение монтируемой в забое кровли. На поверхность выведены трое рабочих, находившихся в забое. Под завалами находится одни человек", — сказал собеседник агентства.

    Он уточнил, что на месте ЧП работают два отделения горноспасателей. Шахта относится к ОАО "Донской антрацит".

    Напомним, 2 апреля в Луганской области была обесточена шахта "Горная". Спасатели благополучно подняли на поверхность 240 горняков.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Курт Волкер
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство