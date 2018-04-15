В Ростовской области произошло обрушение шахты

КИЕВ, 15 апр – РИА Новости Украина. Один горнорабочий оказался под завалом после обрушения в шахте "Дальняя" в Красносулинском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На глубине 800 метров произошло обрушение монтируемой в забое кровли. На поверхность выведены трое рабочих, находившихся в забое. Под завалами находится одни человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте ЧП работают два отделения горноспасателей. Шахта относится к ОАО "Донской антрацит".

Напомним, 2 апреля в Луганской области была обесточена шахта "Горная". Спасатели благополучно подняли на поверхность 240 горняков.