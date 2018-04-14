В РФ заявили, что заинтересованы в сотрудничестве с США

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. США и Россия находятся в состоянии перманентного спора вокруг Сирии, но Москва при этом заинтересована в сотрудничестве с Вашингтоном, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Трудно назвать происходившее в последнее время по линии внешнеполитических ведомств "сотрудничеством". Мы, скорее, находились в ситуации перманентного спора, иногда довольно горячего, по практически всему спектру вопросов, начиная от задач обеспечения политического урегулирования в Сирии, до всего того, что относится к "сирийскому химическому досье". Эти споры выплеснулись в публичное пространство. Они являются предметом всеобщего внимания. Понятно, что говорить о сотрудничестве в этих условиях — было бы грешить против истины. Сказав это, подчеркну, что Россия в сотрудничестве заинтересована", — сказал Рябков в интервью "Коммерсанту".

"С учетом происходящего мы и близко не можем подойти к той степени доверия, которая на определенных этапах наших взаимоотношений с теми же США вроде как начинала складываться. Сейчас все это отброшено. Тем не менее к сотрудничеству мы готовы. И мы призываем "другую сторону" все-таки пообъективнее взглянуть на самих себя и на то, что ею совершается в отношениях с другими государствами", — добавил замглавы МИД РФ.

Ранее Рябков заявил РИА Новости, что Москва и Вашингтон поддерживают "нормальные рабочие контакты", в том числе и по военной линии, по вопросу ситуации в Сирии.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 по Киеву до 5.10 по Киеву они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.