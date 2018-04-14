В Госдуме назвали актом агрессии против РФ удары США по Сирии

КИЕВ, 14 апр – РИА Новости Украина. США, нанося удары по Сирии, нарушают все международные нормы, РФ получила в свой адрес акт агрессии со стороны США, считает первый зампред комитета ГД по обороне Александр Шерин.

Ранее президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявили, что отдали приказ нанести удар по Сирии.

"Это второй Белград, сегодня переломный момент, Российская Федерация получила в свой адрес акт агрессии, потому что по всем международным нормам это нарушение всех международных прав, это объявление без объявления войны независимому государству, в отношении которого ядерная держава выполняет свои обязательства по оказанию помощи и содействия", — сказал Шерин РИА Новости.

"То есть все, что мы сделали, все средства, которые были вложены, все силы, усилия сегодня просто пытаются помножить это все на ноль и просто поставить Россию на колени", — добавил он.

Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков накануне заявил, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе якобы целиком является постановочным. По словам представителя российского военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.