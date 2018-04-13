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    Россия

    В РФ взошло ромбовидное солнце

    (обновлено: )27920
    В науке есть огромное количество видов гало, который вызывается обычно кристаллами льда в перистых облаках, где высота достигает 5-10 километров в верхнем слое тропосферы.
    В России взошло ромбовидное солнце
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В небе над российским городом Новый Уренгой взошло солнце в форме ромба. Соответствующие снимки жители города опубликовали в социальных сетях, пишут "Вести".

    По словам специалистов, ученые называют такие явления "сложными гало".

    К слову, в науке есть огромное количество видов гало, который вызывается обычно кристаллами льда в перистых облаках, где высота достигает 5-10 километров в верхнем слое тропосферы. Внешний вид явления зависит от их расположения.

    В ноябре минувшего года украинцам посчастливится увидеть необычное космическое явление.

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