В РФ взошло ромбовидное солнце

Фото из открытых источников

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В небе над российским городом Новый Уренгой взошло солнце в форме ромба. Соответствующие снимки жители города опубликовали в социальных сетях, пишут "Вести".

По словам специалистов, ученые называют такие явления "сложными гало".

К слову, в науке есть огромное количество видов гало, который вызывается обычно кристаллами льда в перистых облаках, где высота достигает 5-10 километров в верхнем слое тропосферы. Внешний вид явления зависит от их расположения.

В ноябре минувшего года украинцам посчастливится увидеть необычное космическое явление.