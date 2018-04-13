Скандал с проверкой борта "Аэрофлота". В Британии извинились перед РФ

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина.

Британский центр по безопасности полётов объяснил России причины проверки самолёта "Аэрофлота" в Лондоне в конце марта и принёс извинения. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Предоставил. И даже извинился. Это был центр по безопасности полётов под эгидой ИКАО, который работает на территории Британии", — сообщил Соколов в пятницу в кулуарах Красноярского экономического форума.

В конце марта РИА Новости сообщали в Минтрансе РФ, что координационный центр по авиабезопасности России направит запрос в адрес коллег из Великобритании о причинах, послуживших поводом для проверки самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Лондоне 30 марта 2018 года.