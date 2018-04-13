наверх
13.04.201808:25
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    Россия

    Скандал с проверкой борта "Аэрофлота". В Британии извинились перед РФ

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (117)

    (обновлено: )21610
    Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что Британский центр по безопасности полётов не только предоставил объяснения о причинах проверки борта, но и извинился.
    Авиаперевозчик РФ Аэрофлот
    RIA News Георгий Куролесин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. 

    Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Той же монетой. МИД РФ ответил на высылку российских дипломатов
    Британский центр по безопасности полётов объяснил России причины проверки самолёта "Аэрофлота" в Лондоне в конце марта и принёс извинения. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

    "Предоставил. И даже извинился. Это был центр по безопасности полётов под эгидой ИКАО, который работает на территории Британии", — сообщил Соколов в пятницу в кулуарах Красноярского экономического форума.

    В конце марта РИА Новости сообщали в Минтрансе РФ, что координационный центр по авиабезопасности России направит запрос в адрес коллег из Великобритании о причинах, послуживших поводом для проверки самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Лондоне 30 марта 2018 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Максим Яли. Архивное фото
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство