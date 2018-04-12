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    Россия

    В России соседка зарезала студентку за отказ сделать музыку потише

    (обновлено: )57
    По версии следствия, подозреваемая постучалась в дверь квартиры потерпевшей с просьбой убавить музыку и не мешать отдыху, но девушка ее проигнорировала. Тогда злоумышленница, разозлившись, взяла нож и вновь поднялась к квартире потерпевшей.
    Женщина с ножом
    62ИНФО

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Кировские следователи раскрыли убийство студентки, совершенное в ноябре 2017 года: девушку зарезала соседка из-за слишком громкой музыки, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.

    В квартире, расположенной на улице Московская в городе Кирове, 5 ноября 2017 года было обнаружено тело девушки 1994 года рождения с колото-резаной раной на шее. Обнаружить подозреваемого по "горячим следам" не удалось.

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    "В результате кропотливой работы следователей Следственного комитета и сотрудников полиции была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась жительница этого же дома 1988 года рождения. По версии следствия, подозреваемая постучалась в дверь квартиры потерпевшей с просьбой убавить музыку и не мешать отдыху, но девушка ее проигнорировала. Тогда злоумышленница, разозлившись, взяла нож и вновь поднялась к квартире потерпевшей. Между девушками началась борьба, в ходе которой подозреваемая нанесла не менее одного удара ножом в шею соседке", — говорится в сообщении регионального СУ СК.

    Испугавшись, подозреваемая никому не рассказывала о случившемся, в ходе поквартирного обхода категорически отрицала свою осведомлённость о совершенном преступлении.

    В настоящее время она задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователь уже предъявил ей первоначальное обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

    Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина зарезал экс-коллегу жены.

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