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    В России рассекретили служебную характеристику Гагарина

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    Юрий Гагарин, уроженец деревни Клушино Гжатского района Смоленской области, имел крестьянское происхождение. Как отмечается, в структуре личности преобладали общительность, оптимизм и здоровый юмор.
    Юрий Гагарин (на переднем плане) и его дублер Герман Титов (справа) направляются на космодром Байконур.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Первый в мире космонавт Юрий Гагарин обладал такими качествами, как умение хранить военную тайну, жизнерадостность, здоровое чувство юмора, говорится в рассекреченной служебной характеристике старшего лейтенанта Гагарина в Центре подготовки космонавтов.

    Министерство обороны России к отмечаемому 12 апреля Дню космонавтики опубликовало на своем сайте исторические материалы, рассказывающие об офицерской службе первого космонавта планеты.

    "Интеллектуальное развитие высокое. Волевые процессы устойчивы. В структуре личности преобладает общительность, оптимизм и здоровый юмор. Дисциплинированный, грамотный офицер. Строевая выправка и внешний вид хорошие. С товарищами общителен, в обращении вежлив", — отмечается в характеристике.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Летчик-космонавт Юрий Гагарин (справа) перед тренировкой.

    Из документа следует, что Гагарин, уроженец деревни Клушино Гжатского района Смоленской области, имел крестьянское происхождение.

    "Физическое развитие хорошее. Рост 165 сантиметров, вес 68 килограммов. Спортсмен-разрядник по баскетболу. Обладает хорошей координацией движений. Специальные виды тренировок (полеты, парашютная подготовка, упражнения на центрифуге) переносит легко. По характеру спокойный, жизнерадостный. Критику воспринимает правильно. К коллективу относится с уважением. Политически развит, идеологически устойчив, умеет хранить военную тайну. Предан делу партии и социалистической Родине. За время пребывания в Центре зарекомендовал себя одним из наиболее подготовленных слушателей", — говорится в характеристике.

    Ранее сообщалось, что в американском городе Колорадо-Спрингс был установлен бюст первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

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